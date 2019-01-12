ترامب: لن أسارع في إعلان حال الطوارىء الوطنية

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، في اليوم الحادي والعشرين للـ"إغلاق" الذي يسود قسما من الإدارات الفدرالية، أنه لن "يسارع" الى إعلان حال الطوارئ الوطنية التي تمنحه سلطات استثنائية.

وقال ترامب خلال اجتماع تناول الأمن على الحدود إن "الحل السهل بالنسبة إلي هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية"، متداركا "لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس".

ولا تلوح في الأفق أية بوادر تسوية بين الرئيس الجمهوري، الذي يريد تمويل جدار على الحدود مع المكسيك بقيمة 5.7 مليار دولار لوقف تدفق المهاجرين، والديمقراطيين الذين يصرون بشدة على رفض هذا المشروع.