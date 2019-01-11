ميركل: نتحمل مسؤولية الجرائم النازية التي ارتكبت في اليونان

المصدر: د ب أ

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال أول زيارة لها إلى أثينا منذ 2014، الجمعة أن ألمانيا "تتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم" التي ارتكبها النازيون في اليونان.

ويشكل مطلب الحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال احتلال النازيين لهذا البلد (1941-1944)، وقرض فرض على اليونان تقديمه في 1942 جدلا قديما في اليونان أحيته أزمة الدين في السنوات الأخيرة.

وكان تقرير لهيئة المحاسبة اليونانية قدر في الماضي قيمة التعويضات المطلوبة ب162 مليار يورو.

وسعت المستشارة الألمانية خلال زيارته لتهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين خلال الأزمة اليونانية (2010-2014) إذ إن ألمانيا مرتبطة في أذهان اليونانيين بسياسات التقشف الصارمة التي فرضت على البلاد لتجنب تخلفها عن دفع مستحقاتها وتفكك منطقة اليورو.

وقالت "نتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون في اليونان"، مؤكدة أن دعما من برلين لأثينا سيعود "بالفائدة على البلدين، اليونان وألمانيا".

وخلال محادثات مساء الخميس مع رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، أشادت ميركل بتضحيات اليونانيين خلال الأزمة واعترفت بشجاعة الحكومة اليونانية في قضية اسم مقدونيا.

وفي نظر برلين رسميا تمت تسوية قضية تعويضات الحرب نهائيا عبر معاهدات دولية، لكن بعض المسؤولين يبدون أقل حزما.