"السترات الصفراء" يتظاهرون ضدّ ماي السبت

المصدر: د ب أ

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب "السترات الصفراء" للاحتشاد مطلع الأسبوع المقبل وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمطالبة بإجراء انتخابات عامة، وذلك حسبما أفاد منظمو التظاهرة الخميس.

وتعكف على تنظيم التظاهرة، التي تحمل شعار "بريطانيا كسرت - الانتخابات العامة آلان"، حركة "بيبولز أسيمبلي" أو "الجمعية الشعبية"اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية، منذ أن تم تشكيلها في العام 2013.

وحثت الحركة من صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده غداً السبت، ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء.

وقد أصبح مثل هذا المظهر شائعًا لدى المتظاهرين بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي بدأت في نوفمبر الماضي.