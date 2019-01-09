مالطا توافق على استقبال 49 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الموافقة على السماح لـ49 مهاجراً الذين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط، على متن سفن تابعة لمنظمات خيرية منذ الشهر الماضي، على النزول في مالطا، وذلك بعد اتفاق أوروبي لمشاركة العبء.

وكان النشطاء التابعون لمنظمة سي واتش الألمانية قد أنقذوا 32 شخصا من البحر في 22 ديسمبر الماضي، كما أنقذت سفينة تابعة لمنظمة سي أي الألمانية 17 آخرين في 29 ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال موسكات إن ثمان دول أوروبية وافقت على " قبول جميع" المهاجرين الـ49 الذين أنقذتهم سفن المنظمات الخيرية، مضيفا أن هذه الدول هى ألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ورومانيا ولوكسمبورج وهولندا وإيطاليا.

وأشار موسكات إلى أنه من بين 249 مهاجرا أنقذتهم مالطا في أواخر ديسمبر الماضي، سوف يتم إعادة توطين 131 مهاجرا في دول أوروبية أخرى، في حين سوف يتم إعادة 44 شخصا ينحدرون من بنجلاديش لبلادهم.

ويشار إلى أن المهاجرين كانوا محل مواجهة دبلوماسية حادة، في ظل تحذيرات من تفاقم سوء الوضع على متن هذه السفن في ظل سوء أحوال البحر ومعاناة اللاجئين من دوار البحر والإجهاد.