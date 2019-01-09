الحكم على وزير إسرائيلي سابق بالسجن 11 عاما لإدانته بالتجسس

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن حكما صدر بالسجن 11 عاما بحق الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيجيف، لإدانته بالتجسس لصالح دولة معادية.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) كشف في يونيو الماضي أن السلطات أوقفت سيجيف ووجهت له اتهامات رسمية بالعمالة لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار صفقة للاعتراف مقابل تخفيف العقوبة، أقر سيجيف بالتورط في "جرائم تجسس خطيرة والعمالة لصالح العدو".

وفي إطار الصفقة، التي جرى تقديمها لمحكمة القدس الجزئية في وقت مبكر اليوم، وافق الجانبان على توقيع بالسجن لمدة 11 عاما.

وأوضحت الوزارة أن هناك حظر نشر بشأن المزيد من التفاصيل.

وشغل سيجيف منصب وزير الطاقة بين عامي 1995 و 1996.

واتهم شين بيت سيجيف بالعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، التي تم تجنيده لها عام 2012 من خلال السفارة الإيرانية في نيجيريا.