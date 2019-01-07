إخلاء قطار فائق السرعة في ألمانيا بسبب تهديد بوجود قنبلة

المصدر: د ب أ

جرى وقف قطار فائق السرعة في مدينة نورنبرج الألمانية وإخلاؤه من ركابه بعد اكتشاف تهديد بوجود قنبلة.

وجرى إخلاء القطار ، وهو من نوع (إنتر سيتي اكسبريس) في المحطة الرئيسية في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، وكان القطار متجها من مدينة ميونخ إلى هامبورغ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الاثنين ،إنه يجري الآن فحص القطار بواسطة كلاب مدربة على الكشف عن المتفجرات، وأشارت المتحدثة إلى أن جميع الركاب تمكنوا من مغادرة عربات القطار.

وتابعت المتحدثة أنه لم يتم العثور بعد على أي قنبلة.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن الجهة أو الطريقة التي تلقت بها التهديد، وذلك لدواع تتعلق بسير التحقيق واساليه.

ولفتت المتحدثة إلى أن نحو 40 فردا من الشرطة تواجدوا في مكان الحدث.