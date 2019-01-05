قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

المصدر: رويترز

قتل ثلاثة رجال وأصيب أربعة في إطلاق نار وقع في صالة للعب البولينغ في مدينة تورانس على مشارف لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت الشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إنها تبحث عن مشتبه به أو عدد من المشتبه بهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار وقع عقب مشاجرة في صالة جابل هاوس للبولينغ.

وقالت شرطة تورانس إن ضباطها استجابوا لبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية في الموقع الذي وجدوا فيه عددا من الضحايا.

ونقل اثنان إلى المستشفى فيما قرر اثنان آخران من المصابين تلقي العلاج في مكان من اختيارهما. وقتل ثلاثة أشخاص في موقع إطلاق النار.

وأضافت الشرطة في بيان "المحققون يجرون الآن تحقيقا للمتابعة ويعملون على تحديد هوية المشتبه به أو المشتبه بهم الضالعين في الأمر".