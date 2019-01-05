زلزالان يضربان غرب وشرق إندونيسيا

المصدر: وام

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم غرب هالماهيرا بمقاطعة مالوكو في أقصى شرق إندونيسيا.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية " أنتارا " اليوم بأن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا غرب إندونيسيا.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال شرق جايابورا وعلى عمق 10 كيلومترات وفقا للمعلومات الواردة من مكتب الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بمدينة جايابورا.