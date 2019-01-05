شاهد.. فلسطينية تؤدي اليمين بالكونغرس على نسخة من القرآن

المصدر: البيان الالكتروني

أدت رشيدة طليب الأميركية من الأصول الفلسطينية، وعضو الكونغرس الأميركي، اليمين الدستورية الخاصة بها، بعد حصولها على مقعد في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي.

وأقسمت طليب اليمين على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أنجزها جورج سوس العام 1734، وهي تلك النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة، توماس جيفرسون.

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأميركية، فإن طليب استعارت هذه النسخة من القرآن الكريم من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونغرس.

وأعربت طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني مطرّز، لكونه يعزز من هُويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم نائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان، بحسب "روسيا اليوم".

شاهد.. فلسطينية تؤدي اليمين بالكونغرس على نسخة من القرآنhttps://t.co/GpkKGiBEOt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ca3ZUAX9Uv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٤ يناير ٢٠١٩