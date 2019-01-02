مقتل عنصر من المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن

المصدر: رويترز

قُتل جندي من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) فجر الثلاثاء بإطلاق نار أثناء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واشنطن، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة "سي.أن.أن" التلفزيونية الإخبارية فإنّ إطلاق النار وقع قرابة الساعة الخامسة فجراً (10,00 ت غ).

وطمأنت السلطات إلى عدم وجود أيّ تهديد للمنطقة المحيطة بالثكنة الواقعة في جنوب شرق واشنطن.

ولم تعلن السلطات عن اسم الجندي القتيل كما لم ترشح تفاصيل عن ملابسات الحادث.

واكتفت متحدّثة باسم شرطة العاصمة بالقول إنّ التحقيق لا يزال في بداياته وأنّه لم يتمّ حتى الآن توجيه أيّ تهم جنائية.