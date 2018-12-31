ارتفاع عدد البريطانيين الساعين لحمل جواز ايرلندا بنسبة 22%

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الايرلندية اليوم الاثنين إن عدد البريطانيين الذين يقدمون طلبات للحصول على جوازات سفر ايرلندية ارتفع بنسبة 22% في عام 2018، وهو ما يزيد على مثلي العدد السنوي الإجمالي للطلبات منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسعى نحو 100 ألف بريطاني مؤهل إلى التمسك بتبعيتهم للاتحاد الأوروبي من خلال الحصول على جواز سفر من أقرب جيرانهم هذا العام، ارتفاعا عن 81 ألفا العام الماضي و46 ألفا في عام 2015 وهو العام السابق للارتفاع الحاد في عدد الطلبات نتيجة التصويت لصالح الخروج من التكتل.

ويحق لأي شخص ولد في جمهورية ايرلندا أو في ايرلندا الشمالية أو ولد لأبوين أو جدين ايرلنديين الحصول على جواز سفر أيرلندي، أي أن ذلك من حق نحو ستة ملايين بريطاني إجمالا. وبمقدورهم حمل جنسيتين.

وارتفع عدد الطلبات المسجلة للحصول على جوازات سفر ايرلندية في ايرلندا الشمالية، التي يحق لمواطنيها حمل جوازي سفر بريطاني وايرلندي لأنها جزء من المملكة المتحدة، بنسبة اثنين في المئة في العام المنتهي في نهاية ديسمبر.

ومع تبقي ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو يوم 29 مارس، توجد حالة من التخبط فيما يخص مسودة اتفاق الخروج التي توصل إليها الجانبان قبل التصويت عليها في البرلمان البريطاني المقرر الشهر المقبل مما يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة بينها الخروج من التكتل دون اتفاق تجاري وإلغاء الخطوة بالكامل.