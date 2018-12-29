انفجار في ناقلة نفط قبالة سواحل قبرص

المصدر: أ ف ب

أنقذت الشرطة القبرصية خمسة من أفراد طاقم ناقلة نفط مالطية أصيبوا بانفجار وقع على متنها قبالة ساحل الجزيرة الجنوبي السبت، وفق ما أفادت السلطات.

ونقل اثنان من الجرحى إلى العاصمة نيقوسيا لتلقي العلاج بعد تعرضهما لحروق بينما أدخل الثلاثة الباقون إلى مستشفى في مدينة ليماسول، التي تضم المرفأ الرئيسي لقبرص، كإجراء احترازي.

وأفاد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص أن باقي أفراد الطاقم تمكنوا من إخماد الحريق لكن سفينة "آثلوس" توقفت بشكل غير متوازن على بعد مئتي متر من ساحل قرية زيغي.

ولم تكن السفينة تحمل أي شحنات خطيرة لكن مركز الإنقاذ سارع في إرسال قوارب إلى الموقع للسيطرة على أي تسرب للنفط..

وكانت "آثلوس" متوجهة من قبرص إلى اليونان وعلى متنها طاقم من 17 شخصاً هم سبعة يونانيين وتسعة هنود وجورجي.