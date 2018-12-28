عودة العلاقات الديبلوماسية بين موسكو ولندن يناير المقبل

المصدر: رويترز

قالت السفارة الروسية في بريطانيا اليوم الجمعة إن موسكو ولندن اتفقتا على إعادة بعض الدبلوماسيين إلى سفارتي البلدين، وذلك بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين في مطلع العام.

ولم يتسن حتى الآن الوصول لوزارتي الخارجية البريطانية والروسية للتعليق.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير روسيا في لندن الكسندر ياكوفينكو قوله في مقابلة تلفزيونية "توصلنا لاتفاق عام بأننا سنبدأ في إعادة الطاقمين الدبلوماسيين إلى موسكو ولندن في وقت ما خلال يناير".

وأضاف "لست متأكدا إن كان هذا سينطبق على كل الموظفين لكن سيعود نصفهم على الأقل".

وأكد متحدث باسم السفارة صحة التعليقات.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بشأن اتهامات بأن الكرملين كان المسؤول عن هجوم بغاز أعصاب سام على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بمدينة سالزبري الانجليزية في مارس.