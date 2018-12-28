عاصفة شتوية تعرقل آلاف الرحلات الجوية في أميركا

المصدر: رويترز

قال مسؤولو الأرصاد الجوية يوم أمس الخميس إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت إلى تعطل آلاف الرحلات الجوية وهبوب عواصف ثلجية ورعدية.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وقال مارك تشينارد الخبير لدى هيئة الأرصاد الوطنية إن مناطق من الغرب الأوسط الأميركي والجنوب الشرقي تتعرض لأول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار من المتوقع أن تضرب وسط الولايات المتحدة حتى العطلة الأسبوعية.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية يوم أمس الخميس من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وساهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في تأخر 4200 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 1000 رحلة.

وتم إلغاء قرابة 400 رحلة من أو إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي وتأجيل المئات.

وقال تشينارد إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع احتمال حدوث سيول في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق من تكساس ولويزيانا ومسيسبي وألاباما.

وأعلن جيف كولير حاكم ولاية كانساس في الغرب الأوسط الأميركي حالة الطوارئ أمس استعدادا للعاصفة.