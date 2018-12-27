تركيا تفرض غرامة على ممثلين شهيرين بسبب تعليقات على الهواء

المصدر: رويترز

أبلغ مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا رويترز أمس الأربعاء أن السلطات فرضت غرامة على قناتين تلفزيونيتين تنتقدان الحكومة بسبب تصريحات على الهواء زعم أنها أهانت رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وشجعت على العصيان المدني.

وقال المسؤول إن المجلس سيوقف مؤقتا برنامجا حواريا على قناة خلق بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت جيزين ومتين أكبينار.

وأفادت قناة خبر ترك أن مدعيا عاما فتح تحقيقا وطلب من أكبينار وجيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان.

كما جرى تعليق بث ثلاث حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة فوكس التركية بعد تعليقات لمذيع فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن إهانة الرئيس تعتبر جريمة في تركيا، وقد فرضت غرامات إدارية على القناتين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في دراسة سنوية إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة حيث يقبع 68 صحفيا على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.