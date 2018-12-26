زلزال يضرب صقلية الإيطالية وإصابة عدد من الأشخاص

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إيطاليون إن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة ضرب منطقة شمال كاتانيا على سفح جبل إتنا في صقلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مما ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الزلزال بعد يومين من ثوران بركان إتنا، أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطا، مرسلا عمودا ضخما من الرماد في السماء مما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية بشكل مؤقت.

ووقع الزلزال في الساعة 3:19 صباحا بالتوقيت المحلي (0219 بتوقيت جرينتش) مما دفع العديد من السكان لترك منازلهم وقضاء ليلتهم في السيارات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أضرارا لحقت بمبان قديمة في مدينتي سانتا فنيرينا وزافيرانا إتنا.

وقال المسؤولون إن أربعة اشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط جدار أثناء فرارهم من منازلهم.