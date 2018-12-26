البحرية الروسية: واشنطن تعزز قدراتها العسكرية عند مياهنا

المصدر: د ب أ

أكد قائد البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينشرون أسلحة استراتيجية عالية الدقة قرب حدود روسيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء عن كورولوف القول إن واشنطن وشركاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "زادوا في الآونة الأخيرة من أنشطة التدريب القتالي والعملياتي قرب حدود روسيا، ونشروا أنظمة دفاع صاروخية بحرية أمريكية، ومرافق عسكرية ومنظومات استراتيجية غير نووية للأسلحة عالية الدقة في المناطق البحرية المتاخمة لروسيا".

وشدد على أن "تعداد القوات البحرية الروسية يتيح صد أي تهديدات قادمة من جهة البحر"، مبينا أن "وجود البحرية الروسية في المياه العالمية تؤمنه حوالي مئة سفينة حربية من مختلف الصنوف".

وأضاف كورولوف أن الغواصات النووية الروسية من الجيل الجديد، ستكون عنصرا أساسيا في قوام قوات البحرية مستقبلا، بينما ستشكل الفرقاطات وسفن الإنزال الكبيرة أساسا لمجموعات السفن في المحيطات.

يأتي هذا في وقت تتبادل فيه روسيا والولايات المتحدة المتحدة الاتهامات بانتهاك "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى".

تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة، التي وقعتها واشنطن وموسكو في عام 1987، شكلت الأساس للهيكل الأمني في أوروبا، باعتبارها تحد من خطر حدوث هجوم نووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في أكتوبر الماضي بالانسحاب من المعاهدة.