بريطانيا: 215 مليون مسيحي تعرضوا للاضطهاد بسبب معتقدهم العام الماضي

المصدر: رويترز

طلبت بريطانيا إجراء بحث مستقل في حالات اضطهاد المسيحيين بهدف اتخاذ خطوات عملية لدعم معتنقي ديانة تقول إنها تواجه زيادة حادة في العنف بأرجاء العالم.

وقالت بريطانيا إن حوالي 215 مليون مسيحي في العالم واجهوا اضطهادا بسبب معتقدهم العام الماضي، وإن المسيحيات والأطفال المسيحيين عرضة لهذا على نحو خاص إذ غالبا ما يتعرضون لعنف جنسي بسبب عقيدتهم.

وأضافت أن العام الماضي شهد مقتل 250 مسيحيا شهريا في المتوسط بسبب معتقدهم.

وقال وزير الخارجية جيريمي هانت في بيان اليوم الأربعاء "غالبا ما يكون اضطهاد المسيحيين إشارة تحذير مبكر لاضطهاد كل أقلية".

وتابع قائلا "طلبت اليوم من أسقف ترورو البحث عن الوسيلة التي يمكن للحكومة البريطانية أن ترد بها بشكل أفضل على محنة المسيحيين المضطهدين في أنحاء العالم.

"يمكننا بل ولزاما علينا أن نفعل المزيد".

وقالت الحكومة إن البحث سيضع خريطة لاضطهاد المسيحيين في دول رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا وسيجري تحليلا للدعم البريطاني وسيوصي بسياسة شاملة.