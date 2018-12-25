ترامب لا يتوقع نهاية وشيكة للإغلاق ويتمسك بموقفه من الجدار

المصدر: ا ف ب

تمسك الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء بموقفه من تمويل بناء جدار مع المكسيك، موضحا انه لا يتوقع نهاية وشيكة لاغلاق الادارات الفيدرالية قبل أن يدرج وعده الانتخابي في قانون الموازنة.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الابيض بعدما تواصل مع القوات الاميركية بواسطة الدائرة المغلقة لمناسبة عيد الميلاد "لا استطيع أن أقول لكم متى تستأنف الحكومة عملها. يمكنني أن اقول لكم إنها لن تعاود عملها قبل ان يكون لنا جدار" عند الحدود مع المكسيك.

ولا يزال الديمقراطيون يرفضون بشدة هذا الجدار الذي وعد ترامب بتشييده منذ حملته الانتخابية، واتهموه الاثنين بإغراق الولايات المتحدة "في الفوضى".

من جهته، قال ترامب انه سيتوجه الى تكساس "نهاية يناير للبدء بتشييد" قسم من الجدار بطول 115 ميلا (185 كلم) على الحدود. وكان كتب على تويتر الاثنين انه وافق على هذا الامر من دون تفاصيل اضافية.

واضاف "آمل بانجاز (جدار يراوح طوله بين) 500 و550 ميلا (804-885 كلم)" بحيث يكون جاهزا "بحلول موعد الانتخابات" الرئاسية العام 2020.

ويناهز طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك 3200 كلم. وثمة عوائق على امتداد حوالى 1100 كلم وخصوصا في كاليفورنيا ونيو مكسيكو وأريزونا.