البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي قد يمتد حتى 2019

المصدر: د ب أ

أعلن ميك مولفاني، رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية يمكن أن يمتد إلى شهر يناير، بينما أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للتفاوض بشأن خفض مطالبته بمبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال مولفاني في حديث مع شبكة فوكس نيوز: "من الممكن جدا أن يتجاوز الإغلاق (الحكومي) الدورة 28 (ليمتد إلى) دورة الانعقاد الجديدة للكونغرس".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأمور ستتحرك سريعا هنا خلال اليومين المقبلين".

ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قانون الإنفاق الذي من شأنه أن يوفر تمويلا لجدار ترامب المقترح. وينظر الحزب المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترامب.

وذكر مولفاني إن ترامب مستعد لقبول رقم أقل، رافضا تحديد مبلغ معين مشيرا إلى المحادثات الجارية.