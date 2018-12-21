تجديد حبس كارلوس غصن في اليابان

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام اليوم الجمعة إن الادعاء الياباني قرر تجديد حبس كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المقال لاتهامات جديدة تشمل الإخلال الجسيم بالثقة، مما يعني أنه قد يحتجز عشرة أيام أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت محكمة في طوكيو أمس الخميس وبشكل غير متوقع طلب الادعاء تجديد حبس غصن، الأمر الذي أثار احتمال أن يطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وغصن متهم بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية.