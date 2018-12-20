ارتفاع قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص

المصدر: رويترز

قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس إن عدد القتلى المرتبط باحتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة ارتفع إلى تسعة فيما واصل متظاهرون تعطيل حركة المرور.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين "وقعت حالة وفاة تاسعة هذا الصباح في أجين بالقرب من أحد الميادين. كان واحدا من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق".

وذكر مسؤولون محليون أن الضحية الأحدث، وهو رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما، صدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون.

وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق لأن المحتجين يغلقون الميادين ويدمرون أكشاك تحصيل رسوم الطرق.

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