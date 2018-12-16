إصابة 40 شخصاً في انفجار بمدينة سابورو اليابانية

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ما يربو على 40 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في حانة اليوم الأحد في مدينة سابورو بشمال اليابان.

ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي قالت الوكالة إنه أدى إلى انهيار عدد من المباني.

وأضافت الوكالة أن شخصا واحدا من المصابين في حالة حرجة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الموقع ويكافحون ألسنة اللهب داخل منطقة تويوهيرا في المدينة وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار وقع الساعة الثامنة والنصف مساء (1130 بتوقيت جرينتش) ونقلت عن شهود قولهم إن رائحة الغاز انتشرت في المنطقة بعد الانفجار.