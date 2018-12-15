اعتقال 60 شخصا خلال مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس

المصدر: د ب أ

أوقفت الشرطة الفرنسية 60 شخصا خلال مظاهرات حركة "السترات الصفراء" اليوم السبت، في بداية الأسبوع الخامس من المظاهرات طبقا لما ذكره موقع "فرنسا 24" اليوم.

وأحصت السلطات الفرنسية نحو ألف متظاهر تدفقوا على شارع "الشانزليزيه" عند الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت باريس، مقابل 500 شخص في نفس التوقيت الأسبوع الماضي.

وتشكل تلك المظاهرات اختبارا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي يواجه صعوبات في احتواء الغضب الشعبي رغم سلسلة من الإجراءات التي أعلن عنها.

وجرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية تحسبا لمظاهرات اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي أمس عشية الجولة المتوقعة من الاحتجاجات إن فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام "وأن تعود للعمل بشكل طبيعي".

وتخشى السلطات الفرنسية وقوع حوادث جديدة بعدما انتهت احتجاجات السبت الماضي بعدد قياسي من الموقوفين(حوالي ألفين) وأكثر من 320 جريحا، وأضرار في العديد من المدن، وفق فرنسا 24 .

وتشهد العاصمة الفرنسية احتجاجات من قبل حركة"السترات الصفراء" تحولت إلى أعمال عنف خلال الأسابيع الماضية.



اقرأ أيضا