بالفيديو.. تيريزا ماي تنحشر في سيارتها

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في موقف محرج أمام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حيث رافقها حظ سيئ حين وصولها برلين للتشاور مع المستشارة الألمانية حول اتفاقية البريكسيت.

وقد انحشرت ماي في السيارة ووجد سائقها صعوبة في فتح الباب لإخراجها، ولم يتسن له ذلك إلا بعد حين.

فهل صعوبة الخروج من السيارة هي ترجمة لصعوبة الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

وقد نشر موقع (RUPTLY) فيديو للحادث فشاهدوه: