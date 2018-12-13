واشنطن: نبني تحالفاً لردع إيران

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن إيران استمرت في أنشطتها الصاروخية خلال العمل بالاتفاق النووي الذي وصفه بأنه «كارثة».

وقال الوزير، في مؤتمر صحافي من نيويورك، إن الولايات المتحدة مستمرة في بناء تحالف ضد إيران، للإقرار بالمخاطر التي تمثلها وإعداد رد على أنشطتها وردعها.

وأشار إلى أن إيران تتحدى ببرنامجها الصاروخي مجلس الأمن وقراراته، داعياً المجلس إلى أن يتعامل بجدّية مع «خطر الانتشار الصاروخي الإيراني»، ولفت إلى أن صواريخ إيران يمكن أن تحمل رؤوساً نووية، وأن طهران تملك أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط.

وقال إن العمل مع أعضاء مجلس الأمن يركز على وضع خطوط عامة لحظر الصواريخ الإيرانية في عام 2019.

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