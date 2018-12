ترامب: هجوم ستراسبورغ يعزز مطلب بناء الجدار مع المكسيك

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي".

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!