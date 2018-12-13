ترامب: هجوم ستراسبورغ يعزز مطلب بناء الجدار مع المكسيك

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي".

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتابع "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود" في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي ونانسي بيلوسي، التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأميركي استقبل الثلاثاء في البيت الابيض المسؤولين وجرى بحث معمق لاقامة جدار على حدود المكسيك، والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديمقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وأضاف أن "الديمقراطيين والرئيس أوباما قدموا 150 مليار دولار لايران ولم يحصلوا على شيء في المقابل، لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليار دولار للأمن الوطني ولبناء جدار؟".

The Democrats and President Obama gave Iran 150 Billion Dollars and got nothing, but they can’t give 5 Billion Dollars for National Security and a Wall? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨