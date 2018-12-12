شاهد.. ميركل تحتسي الشاي في مراكش وتشتري النعناع من أسواقها الشعبية

تداول مستخدمو الانترنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وهي تحتسي الشاي الأخضر في أحد مقاهي الشعبية بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش المغربية، وذلك قبل قيامها بجولة في سوق المدينة العتيق لتلتقي بالباعة، وتشتري النعناع الذي يحضر به الشاي الأخضر.

جاء ذلك على هامش مشاركة المستشارة الالمانية في المؤتمر الأممي حول الهجرة الذي احتضنته مراكش المغربية يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.