وزير الخزانة الفرنسي: تنازلات ماكرون ستكلف الدولة 10 مليارات يورو

المصدر: (د ب أ)-

أعرب وزير الخزانة الفرنسي جيرار دارمانا عن اعتقاده بأن تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون التي قدمها لأصحاب " السترات الصفراء" ستكلف الدولة نحو عشرة مليارات يورو.

وقال الوزير الفرنسي الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ إن تجميد رفع الضرائب على البنزين والديزل سيكلف بشكل إجمالي أربعة مليارات يورو، بالإضافة إلى ستة مليارات يورو للتدابير السريعة للسياسة الاجتماعية التي جرى الإعلان عنها في خطاب ماكرون إلى الأمة مساء الاثنين.

وحسب تصريحات الوزير فإن عجز الموازنة سيرتفع بذلك بنسبة 0.5%، وتابع أنه من المتوقع، وفقا لمحللين، أن يتجاوز عجز الموازنة في العام المقبل الحد المنصوص عليه في اتفاقية ماستريخت لاستقرار العملة (3% من الناتج المحلى الإجمالي ) لكن دارمانا لم يحدد قيمة العجز المتوقعة في العام المقبل على نحو دقيق.

اقرأ ايضا: