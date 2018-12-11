قتلى وجرحى بإطلاق نار في ستراسبورغ

المصدر: وكالات

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار وقع وسط مدينة ستراسبورغ ، حسبما أفادت السلطات الفرنسية.

وقالت الشرطة، إن إطلاقا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، فيما ذكرت إدارة الإطفاء أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء الحادث.

وأوضحت الشرطة أنه تم إطلاق أعيرة نارية في وسط ستراسبورغ، قرب سوق لأعياد الميلاد، مضيفة أن الدوافع غير معروفة بعد.

وأنهى الرئيس الفرنسي ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورغ فيما أعلنت المستشفيات حالة الاستنفار القصوى.

وقرر ماكرون تشكيل فريق لمتابعة تطورات الحادث يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.

من جهته، دعا عمدة المدينة السكان إلى التزام البيوت وعدم الخروج.