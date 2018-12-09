فرنسا تطلب من ترامب عدم التدخل في شؤونها الداخلية

المصدر: أ ف ب

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان "الأحد" الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك "السترات الصفراء".

وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني "اقول لدونالد ترامب، نحن لسنا طرفاً في النقاشات الاميركية، اتركونا نعيش حياتنا".

وتابع "نحن لا نضع السياسة الداخلية الأميركية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل".

هاجم "السبت" ترامب، مجدّداً اتّفاق باريس حول المناخ، معتبراً أن تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا تثبت فشل هذا الاتّفاق.

وكتب ترامب على تويتر "نهار وليل حزينان جداً في باريس"، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

وأضاف ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس الذي وصفه بالسخيف والمكلف للغاية، داعياً إلى إعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب.

وكان ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل انحاء فرنسا" التي عاشت السبت الرابع من التظاهرات الاحتجاجية "الصفراء".

وأضاف "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية "التي تدار في شكل يثير الشكوك"، بهدف حماية البيئة، ربما".