الصين تحذر من عواقب وخيمة لاعتقال المديرة التنفيذية لشركة "هواوي"

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد أن الصين استدعت السفير الكندي على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية لشركة هواوي، منج وانزهو، في مدينة فانكوفر الكندية والذي وصفته بأنه "مشين في طبيعته".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنج استدعى السفير الكندي لدى الصين جون ماك كالوم يوم السبت للاحتجاج على احتجاز منج من قبل السلطات الكندية.

وتم القبض على منج وانزهو السبت الماضي بناء على طلب من السلطات الأمريكية أثناء مرورها من هونج كونج في طريقها إلى المكسيك. وتزعم الولايات المتحدة أن منج خرقت العقوبات الأمريكية على إيران. وتطالب واشنطن بتسليمها.

وأضاف لو أن الصين تحث كندا على إطلاق سراح منج وحماية حقوقها أو مواجهة "عواقب وخيمة".

وقالت إن اعتقالها "يتجاهل القانون وغير منطقي وغير معقول ومشين في طبيعته".

وتواجه منج /46 عاما/ ، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي، اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما لكل تهمة.

ويأتي اعتقالها غير المتوقع في وقت حساس خلال المحادثات الأمريكية - الصينية لإنهاء حرب تجارية استمرت لأشهر.

وظهرت منج في جلسة للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة في محكمة في فانكوفر يوم الجمعة لكن القرار تأجل حتى يوم غد الاثنين.