اعتقال 700 من "السترات الصفراء" في باريس

المصدر: ا ف ب

أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا "السبت"، مشيراً إلى اعتقال 700 شخص.

وقال لقناة "فرانس2" التلفزيونية "على الصعيد الوطني، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين في التحرك 31 ألفا في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".

وأطلق الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وسط هتافات "ماكرون، تنحى" قرب الشانزيليزيه، التي شهدت "السبت" الماضي أسوأ أعمال شغب في باريس منذ عقود.

اقرأ ايضاً:

ماكرون قد يضطر إلى إقالة رئيس الحكومة لمواجهة غضب الشارع

صدامات وإطلاق غاز مسيل للدموع في احتجاجات "السترات الصفراء"