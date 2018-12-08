المصدر: وكالات

خرجت مظاهرات جديدة اليوم "السبت" نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط هتافات "ماكرون، تنحى" قرب الشانزيليزيه، التي شهدت "السبت" الماضي أسوأ أعمال شغب في باريس منذ عقود.

وقالت مصادر فرنسية ان الرئيس ماكرون قد يضطر إلى إقالة رئيس الحكومة لمواجهة غضب الشارع.

و ارتفعت، حدة المصادمات بين قوات الأمن الفرنسية وأنصار حركة السترات الصفراء ، وقام متظاهرون من السترات الصفر برمي الشرطة الفرنسية بحجارة الأرصفة.

واعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا السبت، مشيرا إلى اعتقال 700 شخص.

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