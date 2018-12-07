كارنباور تخلف ميركل في رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

المصدر: د ب أ

فازت أنجريت كرامب كارنباور، التي تتولى منصب الأمين العام لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، والحليفة القديمة للمستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، بمنصب رئيس الحزب خلفا لميركل.

وأعلنت ميركل، التي قادت الحزب على مدى 18 عاما، الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها بعد هزيمة كتلتها المحافظة في انتخابات ولايتي هيسن وبافاريا في الأسبوعين الماضيين.

ومن أصل 999 صوتًا تم الإدلاء بها في مؤتمر الحزب في هامبورج، أيد 517 منهم كرامب كارنباور، بينما حصل محامي الشركات المليونير فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب، والذي كان يحاول العودة لمعترك السياسة، بعد أن همشته ميركل قرابة عقد من الزمن، على 482 صوتا فقط.

ويعد الفوز بالمنصب الأعلى في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، خطوة كبرى تمكن الفائز به من تولي منصب المستشارية، عندما تخرج ميركل من السلطة في العام 2021.

