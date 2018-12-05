ماي تخسر تصويتاً على اقتراح بإجراء تعديلات على "البريكسيت"

المصدر: د ب أ

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء الثلاثاء، تصويتا حاسما قد يسمح لنواب البرلمان بتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، بأغلبية 321 صوتا مقابل 299 صوتا، لمصلحة إجراء تعديل إجرائي قدمه دومينيك جرييف وهو برلماني بارز مؤيد للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.

وقال جريف لنواب البرلمان إنه من قبيل "عدم الاحترام" للبرلمان تقديم اقتراحات غير قابلة للتعديل، كما خططت ماي للقيام بذلك.

ويسمح التعديل للنواب بالتصويت على أي تعديلات لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا ما رفضها البرلمان، كما هو متوقع، في تصويت 11 ديسمبر الجاري، وتم عرضه مرة أخرى على البرلمان.