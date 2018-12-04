شاهد.. الطائرة الرئاسية المعروضة للبيع

المصدر: د ب أ

أرسلت الطائرة الرئاسية المكسيكية إلى الولايات المتحدة الاثنين لعرضها للبيع، بعدما منع الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المسؤولين من استخدام طائرات خاصة.

واستقل الرئيس اليساري طائرة تجارية لزيارة ولاية فيراكروز الأحد بعد يوم من تنصيبه رئيسا للبلاد.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 787 قد اشتراها الرئيس الأسبق فيليببي كالديرون مقابل 219 مليون دولار، ولكن لم يتم استخدامها سوى في عهد خلفه الرئيس انريكي بينا نيتو عام 2016.

وغادرت الطائرة المكسيك متوجهة إلى مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث ستتوقف في مطار لوجيستي أثناء تنظيم عملية بيعها.

وتعهد لويز أوبرادور (65 عاما) وهو عمدة مكسيكو سيتي السابق بالتزام مبدأ التقشف في الانفاق الحكومي. ويعتزم التخلص من معظم طائرات الحكومة والتي يبلغ عددها 60 طائرة و70 مروحية.