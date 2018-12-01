مقتل 104 من سارقي الماشية في نيجيريا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة النيجيرية الجمعة، إن أكثر من 100 من "قطاع الطرق" المتورطين في سرقة الماشية وجرائم أخرى في ولاية زامفارا بشمال غربى نيجيريا قد لقوا حتفهم.

وقال جيمو موشود المتحدث باسم الشرطة إن المجرمين قضوا أول أمس الخميس، عندما تصدت قوات خاصة لكمين في غابة ماهانجا.

وقال موشود إنه تم تدمير 50 مخبأ وتم إنقاذ أكثر من 500 رأس ماشية.

وأضاف أنه تم احتجاز أكثر من 85 مشتبها به وتم مصادرة أكثر من 75 بندقية وأسلحة أخرى.

وقد لقي ضابط شرطة حتفه أثناء القتال.

وقد تم نشر ألف من أفراد الشرطة في ولاية زامفارا في وقت سابق من هذا الشهر لاعتقال الخاطفين وسارقي الماشية، كما نشر الجيش وحدة كبيرة في المنطقة.

وتعكس الحالة في زامفارا تدهور الوضع الأمني في نيجيريا، حيث تشكل جماعة "بوكو حرام" الارهابية تهديدًا دائما للمجتمعات في شمال شرقي البلاد.