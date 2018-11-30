أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس

المصدر: (رويترز)

قررت أوكرانيا اليوم الجمعة منع البالغين الروس من دخول أراضيها في خطوة اتخذت في ظل حالة الطوارئ بعد أن أطلقت روسيا النار يوم الأحد على ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم واحتجزتها.

وأعلنت أوكرانيا أن قرار منع الدخول ينطبق على الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً وقال مسؤول كبير في جهاز أمن الدولة الأوكراني إن بلاده تبحث ما إذا كانت سترد "بالمثل" على الحادث الذي وقع يوم الأحد في البحر الأسود.

وقبل إعلان أوكرانيا قرار منع الدخول ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين تعبيراً عن رفض واشنطن للسلوك الروسي في المواجهة البحرية مع أوكرانيا.

وقوبل إجراء ترامب بالاستحسان في كييف.

وأدت أنباء إلغاء الاجتماع إلى انخفاض قيمة العملة الروسية الروبل التي تتسم بحساسية إزاء الأحداث التي يمكن أن تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو حال الإعلان عن قرار منع البالغين الروس من الدخول إنه إجراء مهم لمنع غزو شامل.

في عام 2014 ثم دعمها لانفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.

وقال بوروشينكو "هذه إجراءات لمنع روسيا الاتحادية من تشكيل مفارز جيوش خاصة هنا، هي في الحقيقة ممثلة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وأضاف أن ذلك أيضا من أجل "ألا نسمح لهم بتنفيذ العمليات التي التي حاولوا تنفيذها في عام 2014".

وقال رئيس إدارة الحدود في أوكرانيا إنه ستكون هناك استثناءات من القرار للاعتبارات الإنسانية مثل أن يكون هناك روس في احتياج لحضور جنازة قريب لهم.

وقال مسؤولون إنهم قد يفرضون قيودا إضافية على المواطنين الروس الموجودين في البلاد بالفعل.

وفي موسكو نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى نائب روسي قوله إن روسيا لا تعتزم منع الأوكرانيين من دخول أراضيها ردا على قرار أوكرانيا منع الرجال الروس من الدخول.وتتبادل روسيا وأوكرانيا اللوم على الحادث الذي وقع يوم الأحد في مضيق كيرتش الذي يتعين أن تمر منه السفن للوصول إلى مينائي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين.

ودفع الحادث أوكرانيا إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الأربعاء في مناطق من البلاد تعتقد كييف أنها الأكثر عرضة لهجوم روسي. وطلب بوروشينكو من حلف شمال الأطلسي نشر سفن في المنطقة.

ويتهم مسؤولون روس بوروشينكو بمحاولة افتعال أزمة لتعزيز شعبيته المتراجعة قبل انتخابات مقرر إجراؤها في مارس العام المقبل.

لكن الحادث تسبب في تجدد دعوات لفرض مزيد من العقوبات الغربية على روسيا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الخميس إن بلادها ستعمل على فرض "عقوبات مناسبة" على روسيا. وطالبت موسكو بالإفراج عن السفن والبحارة الأوكرانيين.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بعد إقصاء رئيس لأوكرانيا موال لموسكو.