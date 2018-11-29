ماذا سيتناول قادة مجموعة الـ 20 خلال قمتهم في بوينس أيرس؟

المصدر: البيان الالكتروني

سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس، التي تبدأ رسمياً غدا الجمعة 30 نوفمبر 2018 قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق (تشوريبان)، وفق ما ذكرت "مونتي كارلو الدولية".

وبين جلسات مناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة، التي تستمر يومي الجمعة والسبت، فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة، التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء.

وقال تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد“.

وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء يوم الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم. وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه أيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء، التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر به منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين.

وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي، لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون التشوريبان؛ وهو عبارة عن شطائر نقانق الحارة المشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.

وختم بيرلبرجر: "سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا".