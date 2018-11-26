أميركا تعيد فتح المعبر الحدودي في كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

أعادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية فتح معبرها الحدودي المزدحم في سان إيسيدرو بولاية كاليفورنيا، بعد ساعات من محاولات عدد من المهاجرين تجاوز الحواجز على الحدود الأميركية المكسيكية بالقوة قرب مدينة تيخوانا بالمكسيك.

وقال إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في سان دييجو في سلسلة من التغريدات على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه تم فتح المعبر الحدودي أمام المشاة والسيارات المتجهة في الاتجاهين إلى الشمال والجنوب.

في وقت سابق، تم توجيه أولئك الذين يرغبون في عبور الحدود إلى استخدام منفذي دخول أوتاي ميسا أو تيكاتي القريبين.

من جهتها قالت المكسيك إنها ترغب في طرد المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى والذين حاولوا شق طريقهم نحو الحدود الأميركية/المكسيكية بالقوة بالقرب من مدينة تيخوانا.

وقالت وزارة الداخلية المكسيكية في وقت متأخر من يوم الأحد إن من يتم التعرف عليهم سيجري طردهم.