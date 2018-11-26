أميركا تغلق معبراً حدودياً بكاليفورنيا في وجه المهاجرين

المصدر: د ب أ

أغلقت دورية الحدود الأميركية الأحد، معبرا حدوديا أمام السيارات والمشاة في سان يسيدرو بولاية كاليفورنيا، المدينة الأميركية الواقعة قبالة تيخوانا بالمكسيك، حيث يطالب آلاف المهاجرين بتقديم طلبات للجوء في الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب الجمارك وحماية الحدود في سان دييجو عن إغلاق المعبر في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر، قائلاً إن عمليات الدخول والمغادرة في معبر سان يسيدرو، وهو أحد أكبر المعابر بين سان دييجو وتيخوانا، قد "تم تعليقها".

ولم تؤكد تغريدات مكتب الجمارك وحماية الحدود تقارير وردت حول اقتحام المهاجرين لمنطقة محظورة.

وأرسل مكتب الجمارك وحماية الحدود أفرادا إضافيين إلى المعبر الحدودي الأمس الأحد بعد الحادث، وفقا لقناة "سي إن إن".

وقال مكتب الجمارك، في بيان صحفي السبت، إنه تم إلقاء حجارة على أفراد تابعين للمكتب في معبر حدودي بالقرب من يوما بأريزونا، عندما حاولوا اعتقال شخص زعم أنه كان ضمن قافلة مهاجرين.

وينتظر الآن أكثر من 4700 مهاجر من أميركا الوسطى سافروا عبر المكسيك في قافلة في ملعب في تيخوانا بالمكسيك.

ونفت القائمة بأعمال وزيرة داخلية المكسيك تقريرا السبت أن الحكومة المكسيكية توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين، الذين يأملون في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقالت أولجا سانشيز كورديرو القائمة بأعمال وزيرة الداخلية المكسيكية: "لا يوجد اتفاق مع الحكومة الأميركية"، حسبما ذكرت صحيفة "إكسلسيور".