ترامب يخسر طلباً لوقف دعوى قضائية ضد منظمته الخيرية

المصدر: رويترز

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية الجمعة طلب الرئيس دونالد ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في العام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

وقالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوة، التي بدأت في 14 يونيو، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الإبن وإريك وإيفانكا.

وتعمل إيفانكا مستشارة كبيرة لوالدها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.