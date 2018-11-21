انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا الإنتربول

انتخبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الكوري الجنوبي كيم جونج يانج اليوم الأربعاء رئيسا لها لمدة عامين، ليتغلب بذلك على روسي أثار ترشيحه قلقا في أوروبا والولايات المتحدة من احتمال استغلال الكرملين للمنظمة.
وانتخبت الدول الأعضاء في الإنتربول، وعددها 194 دولة، كيم خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي، ليكون خلفا للصيني مينغ هونغ وي الذي اختفى في سبتمبر أيلول ثم استقال في وقت لاحق بعد أن قالت السلطات الصينية إنه يخضع لتحقيق بشأن رشوة.
وكتبت منظمة الإنتربول على تويتر أن كيم، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول، انتُخب لولاية تستمر عامين. وعادة ما تستمر رئاسة المنظمة، التي تعد دورا شرفيا إلى حد كبير، لأربعة أعوام.
وأضافت أن الأرجنتيني نيستور آر. رونكاليا انتُخب نائبا لرئيس المنظمة لشؤون الأمريكتين لولاية تستمر ثلاث سنوات.
ونقل حساب المنظمة على تويتر عن كيم قوله للجمعية العامة للإنتربول في دبي "يواجه عالمنا الآن تغيرات غير مسبوقة تشكل تحديات هائلة للأمن العام والسلامة".
وأضاف "من أجل تجاوزها، نحتاج رؤية واضحة: نحتاج أن نبني جسرا إلى المستقبل".
ويضطلع الأمين العام للإنتربول، الألماني يورجن شتوك، بإدارة العمل اليومي بالمنظمة لكن مع ذلك تتمتع الرئاسة بنفوذ.
وأثار ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك، وهو ميجر جنرال بالشرطة وأحد النواب الأربعة لرئيس الإنتربول، مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من احتمال أن تتمكن روسيا من استغلال سلطة المنظمة.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الكرملين يأسف لعدم فوز مرشح روسيا.
وذكرت وكالات أنباء روسية أن الكرملين قال أيضا إن ضغوطا مورست على التصويت لانتخاب رئيس جديد للمنظمة، لكن روسيا لا ترى أي عوامل تجعل الانتخابات غير شرعية.
وعمل كيم (57 عاما) بالشرطة في كوريا الجنوبية لأكثر من 20 عاما قبل أن يتقاعد في 2015.
وهنأه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لكونه أول كوري جنوبي يتولى رئاسة الإنتربول.
وكان من المفترض أن تنتهي رئاسة الصيني المستقيل مينغ للإنتربول في عام 2020.
وكان من المفترض أن تنتهي رئاسة الصيني المستقيل مينغ للإنتربول في عام 2020.