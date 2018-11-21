أنقرة تطالب واشنطن بتسليم 84 شخصا على صلة بغولن

المصدر: رويترز

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه قدم لنظيره الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، لائحة تضم أسماء 84 شخصا على صلة بالداعية فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، دون الكشف عن رد الجانب الأميركي على ذلك الطلب.

وفي وقت سابق التقى تشاووش أوغلو نظيره الأميركي في واشنطن، بمقر وزارة الخارجية الأميركية، واستغرق اللقاء نحو 45 دقيقة، حسب المصدر نفسه.

وتتهم تركيا جولن بالمسؤولة عن محاولة انقلاب عسكري في تركيا منتصف عام 2016.