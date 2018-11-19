سناتور جمهوري يطالب بانتخابات تمهيدية ضد ترامب في 2020

المصدر: أ ف ب

طالب سناتور أميركي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب الأحد بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2020، وذلك خلافاً لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشّح الطبيعي لحزبه إذا ما كان يرغب بتولّي ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترامب.

وقال جيف فليك؛ السناتور عن ولاية أريزونا، إنّ "على أحدهم الترشّح عن الحزب الجمهوري، على الأقلّ لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا (...) وما يعنيه أن تكون محترماً أيضاً".

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية أن يترشّح هو نفسه ضدّ ترامب، قال فليك "لا أعتقد ذلك"، مضيفا "هناك مرشّحون أفضل".

وحذّر فليك، الذي يغادر منصبه في يناير 2019، من أنّ الناخبين في ولايته التي كانت في السابق معقلاً للجمهوريين يرفضون المرشّحين "الملتصقين بالرئيس".

وتابع "أعتقد أنّنا نشهد ذلك أيضاً في أجزاء أخرى من البلاد. نحن نفقد الضواحي".

وكشف فليك اسمي مرشّحين محتملين لمنافسة ترامب هما السناتور عن ولاية نبراسكا بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب.

وأكّد ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية أنّه واثق بنسبة "مئة بالمئة" من أنّه سيخوض السباق الرئاسي في 2020 للفوز بولاية ثانية.

ويُعتبر فليك أحد أبرز معارضي ترامب في الحزب الجمهوري، وقد انتقد الأربعاء قراره إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى الحدود مع المكسيك للتصدّي لقافلة مهاجرين متوجّهين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة. وقال "من المؤسف أن نرى جنوداً هناك"، مضيفاً "لا يمكن إلاّ أن نرى في الأمر حيلة سياسية".