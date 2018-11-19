رئيس بيرو السابق يطلب حق اللجوء السياسي لدى أوروغواي

المصدر: د ب أ

طالب الرئيس السابق لبيرو، الان غارسيا، حق اللجوء السياسي لدى أوروغواي.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيرو، الأحد، أن غارسيا زار سفير أوروغواي في مقره بالعاصمة ليما وطلب اللجوء إلى أوروغواي.

كانت محكمة قضت في وقت سابق بمنع غارسيا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا بسبب تحقيقات راهنة في قضية غسل أموال.

وقال غارسيا، الذي قضى جزءا كبيرا من حياته في في إسبانيا:" بالنسبة لي فإن هذا ليس عقوبة ولا عارا أن أظل في بلادي بشكل دائم".

وتدور التحقيقات حول احتمال قيام شركة (أوديبرشت) للبناء بدفع 100 ألف دولار بشكل غير مشروع إلى غارسيا.

وكان جارسيا (69 عاما) قد حكم بيرو فترتين الأولى بين 1985 حتى 1990 والثانية بين 2006 حتى 2011، ويعتبره كثير من مواطنيه بأنه واحد من أكثر الساسة فسادا.

وكان غارسيا قضى تسعة أعوام في المنفى في كولومبيا وعاد بعد ذلك إلى بيرو بعد أن سقطت بالتقادم اتهامات ضده بالإثراء غير المشروع والرشوة.