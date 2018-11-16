ماي تتعهد بإنقاذ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: وام

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بالنضال من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تسببت استقالة وزراء في وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك.

واكدت ماي ..رغم الاستقالات الجماعية ..التزامها القوي والثابت في تنفيذ ما وعدت به وفقا لنتائج الاستفتاء . وفي مؤتمرصحفي في مقرها في داونينج ستريت جددت التاكيد على عزمها مواصلة الاتفاق.

وعما إذا كانت ستقاوم أي تحد لبقائها في المنصب قالت : "هل سأتابع تنفيذ ذلك للنهاية؟ نعم .. "سأقوم بعملي بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا، وسأقوم بعملي بإبرام صفقة تصب في المصلحة الوطنية".

مسودة الاتفاق ستذهب للبرلمان للتصويت عليها مرفقة بتصويت اخر لسحب الثقة من حكومتها ، ويحتاج الاتفاق لدعم نحو 320 نائبا من أصل 650 في مجلس العموم للتصديق عليه.