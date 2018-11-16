توجيه تهمتي فساد إلى زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق

المصدر: رويترز

وجهت السلطات الماليزية الخميس تهمتين إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتسهيل وتلقي رشا تتعلق بمبلغ 189 مليون رنجيت (45.12 مليون دولار) لمساعدة شركة في الحصول على مشروع حكومي.

ونجيب وزوجته، التي واجهت انتقادات لطريقة حياتها المترفة، محور تحقيق واسع النطاق في اتهامات بالفساد أمر بإجرائه رئيس الوزراء مهاتير محمد، الذي عاد للسلطة بعد فوز مفاجئ في انتخابات جرت في مايو.

ووجهت السلطات لنجيب منذ هزيمته في الانتخابات 38 اتهاما بالفساد أغلبها تتعلق بفضيحة فساد في صندوق 1إم.دي.بي الماليزي للتنمية. كما وجهت السلطات 17 اتهاما بغسل الاموال لروسمة في الشهر الماضي.

ودفع نجيب وروسمة ببراءتهما من كل الاتهامات.

