الكشف عن موعد قمة ترامب-كيم

المصدر: وكالات

قال نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الخميس ان الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمة اخرى مطلع العام المقبل على الارجح، مشددا ان ادارته لن تكرر اخطاء الادارات السابقة والقبول ب "وعود لا تتحقق".

وقال بنس لصحافيين على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، "نعتقد أن القمة ستعقد بعد الأول من يناير، لكن ما زال يتعين علينا تحديد المكان والزمان".

وقد عقد الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة اسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

واعرب ترامب عن الامل في عقد لقاء ثان مع كيم جونغ اون في بداية السنة المقبلة. لكن لقاء بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والذراع اليمنى لكيم جون أون، كيم يونغ شول، كان مقررا الاسبوع الماضي في نيويورك، قد أرجئ.

وقالت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي ان كوريا الشمالية قد أرجأت اللقاء لانهم "لم يكونوا مستعدين".

وفي سنغافورة، اكد نائب الرئيس الأميركي ان اللقاء الثاني ما زال قائما.

لكنه حذر قائلا "لا نريد تكرار أخطاء الادارات السابقة - التي ارتكبها صراحة الطرفان خلال عقود كثيرة- عندما قدمت وعود ورُفعت عقوبات ووصلت المساعدة الاقتصادية ثم أخلفت الوعود".